Μέχρι πρότινος η ερώτηση έμοιαζε υπερβολική. Πλέον όχι: είναι η Γιουβέντους διεκδικήτρια του scudetto; Eνα είναι δεδομένο: η αγωνιστική πορεία της ομάδας του Λουτσιάνο Σπαλέτι εδώ και καιρό –όχι μόνο πρόσφατα– δικαιολογεί την αναθέρμανση ακόμη και των πιο φιλόδοξων σεναρίων. Ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός, πάντως, αντιμετωπίζει το θέμα με σύνεση: «Δεν μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμους υπολογισμούς βασισμένος σε πρόσκαιρα συναισθήματα».

Η αλλαγή προσώπου με τον Σπαλέτι

Η Γιουβέντους δεν άλλαξε εικόνα από τη μία μέρα στην άλλη. Πέρα από τους αριθμούς –28 βαθμοί σε 11 αγωνιστικές, επίδοση που ξεπερνά μόνο η Ίντερ στο ίδιο διάστημα– το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η σταθερή αγωνιστική βελτίωση από τη στιγμή που ανέλαβε ο Σπαλέτι. Η αρχή έγινε με νίκη, αλλά με διαφορά ποιότητας αν συγκρίνει κανείς το αγχωτικό 2-1 επί της Κρεμονέζε με το εμφατικό 5-0 της Δευτέρας. Στη συνέχεια ήρθαν ισοπαλίες χωρίς λάμψη (Σπόρτινγκ, Τορίνο, Φιορεντίνα), μετά νίκες χωρίς πειστική εικόνα και το τέλος της «μαθητείας» σημαδεύτηκε από τη βαριά ήττα στη Νάπολη.

Η ανοδική πορεία

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, όμως, η Γιούβε μεταμορφώθηκε. Πέρασε με επιτυχία τόσο τα ντέρμπι με Μπολόνια και Ρόμα –ομάδες που βρίσκονταν μπροστά της στη βαθμολογία– όσο και τα παιχνίδια θεωρητικά «υποχρεωτικής νίκης». Το προσεχές ματς στο Κάλιαρι ολοκληρώνει έναν κύκλο πέντε βατών αναμετρήσεων, που πράγματι έφεραν τη ζητούμενη αντεπίθεση: τρεις καθαρές νίκες απέναντι σε Πίζα, Σασουόλο και Κρεμονέζε (10 γκολ υπέρ, κανένα κατά) και μία ισοπαλία με τη Λέτσε, σε παιχνίδι όπου οι «Mπιανκονέρι» άξιζαν κάτι παραπάνω.

Τα κρίσιμα ραντεβού

Μετά την Κάλιαρι, ακολουθεί η επιστροφή στο Champions League, με τη Μπενφίκα του Μουρίνιο να επισκέπτεται το Τορίνο. Ωστόσο, το μεγάλο τεστ θα είναι η απευθείας σύγκρουση με τη Νάπολι, ειδικά αν συνυπολογιστεί ότι μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει επίσης Αταλάντα, Λάτσιο, Ίντερ, Κόμο και Ρόμα.

Η προσγείωση του Σπαλέτι

«Παρακολούθησα το Ίντερ–Νάπολι και πιστεύω ότι ακόμη δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο», τονίζει ο Σπαλέτι, χωρίς όμως να αποκλείει τη σύγκλιση: «Μέχρι τώρα η ομάδα αξίζει έναν καλό βαθμό, όχι όμως άριστα – ας πούμε ένα 7. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η πρώτη μας επιτυχία ήταν ότι πείσαμε τους παίκτες πως είναι καλύτεροι απ’ όσο πίστευαν».

5 – La #Juventus ha segnato almeno cinque reti in un singolo match di #SerieA per la prima volta dal 4 febbraio 2018 contro il Sassuolo, anche in quel caso all'Allianz Stadium (7-0). Scatenata.#JuventusCremonese pic.twitter.com/LUqlx2WchP — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 12, 2026

Από τη στιγμή που ανέλαβε, η Γιουβέντους –λαμβάνοντας υπόψη και ομάδες με ματς λιγότερο– έχει καλύψει δύο βαθμούς από τη Μίλαν, έξι από Κόμο, Ρόμα και Νάπολι και δώδεκα από την Μπολόνια. Έχει ηττηθεί μόλις μία φορά (στη Νάπολη) και μετρά επτά νίκες. Αν διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό μέχρι το τέλος, θα φτάσει τους 78 βαθμούς, συγκομιδή που δύσκολα αρκεί για τίτλο, ακόμη και σε μια σεζόν όπου ο συνωστισμός στην κορυφή περιορίζει τις μεγάλες διαφορές.

Η άποψη Αλέγκρι

Ο Μαξ Αλέγκρι, πάντως, εκτιμά ότι στον δεύτερο γύρο η Γιούβε μπορεί να συγκεντρώσει έως και 50 βαθμούς. Όταν το άκουσε, ο Σπαλέτι δεν το αντιμετώπισε ως απλή πρόκληση: «Δεν ξέρω. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Προς το παρόν πρέπει να κερδίζουμε το δικαίωμα να παίζουμε. Για τα υπόλοιπα, έχουμε χρόνο να μιλήσουμε».