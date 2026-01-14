Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας μετά τη νίκη με 2-0 επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει μόνο καλά λόγια για τους παίκτες του.

Οι «ασπρόμαυροι» πέτυχαν και τα δύο γκολ στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν την κατάσταση όπως ήθελαν, με τον προπονητή τους να είναι απολύτως ικανοποιημένος.

«Πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και το μυαλό των παικτών. Ελέγξαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο, αρχίσαμε πολύ καλά, βάλαμε δύο γκολ και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έχοντας και κάποιες καλές ευκαιρίες στο τρανζίσιον. Ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία 4-5 λεπτά», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις απουσίες που υπήρχαν.

«Όλοι οι παίκτες έχουν συμμετοχή, δημιουργούν μια πολύ καλή χημεία και ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να δώσει τα πάντα. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που έχουμε με τραυματισμούς ή με την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα για να συνεχίσει να είναι νικήτρια», ήταν η απάντηση του Ρουμάνου, ο οποίος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους του.

«Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατά ποτέ», ήταν το σχόλιό του.