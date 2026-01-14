Με γκολ των Μύθου και Οζντόεφ στα πρώτα 15 λεπτά, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Ολυμπιακό και Καραϊσκάκη και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή Άρη.

Όλοι περίμεναν να δουν μια μεγάλη μάχη, αλλά τελικά με τη συμπλήρωση του πρώτου 15λεπτου οι φιλοξενούμενοι είχαν βάλει βάσεις νίκης. Στο 7′ ο Ζίβκοβιτς πέρασε την κάθετη για τον Μύθου που απέφυγε και τον Τζολάκη για το 0-1 και στο 15′ ξανά ο Σέρβος ήταν ο δημιουργός, γυρίζοντας για τον Οζντόεφ που με πολύ ωραίο τελείωμα έγραψε το 0-2.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπορούσε, έτσι, να διαχειριστεί το παιχνίδι όπως ήθελε, την ώρα που αυτή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί… Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να ανασυνταχθούν στη συνέχεια και στο 22′ θα μπορούσε να μπει ξανά στο παιχνίδι αλλά ο Μπάμπα βρήκε τη μπάλα στο σουτ του Τσικίνιο από καλή θέση εντός περιοχής και η ευκαιρία χάθηκε.

Με τους Πειραιώτες να προσπαθούν να πιέσουν, οι Θεσσαλονικείς έβρισκαν χώρους και στο 31′ ο Κωνσταντέλιας πήγε για το 0-3 με σουτ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι, για να ακολουθήσει στο επόμενο λεπτό η πρώτη αλλαγή του Μεντιλίμπαρ: Έξω ο Γιαζίτσι και μέσα ο Γιάρεμτσουκ για να παίξει με δύο φορ.

Αλλαγή, πάντως, που δεν έφερε και αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει τον τρόπο για να φτάσει στο γκολ και τον ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, να είναι άψογος τακτικά και να ελέγχει την κατάσταση. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μεντιλίμπαρ έκανε και δεύτερη αλλαγή, με τον Ροντινέι να αντικαθιστά τον Κοστίνια, αλλά οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτοί που είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 49′ με τον Μύθου να σουτάρει στην κίνηση -εντός περιοχής- και τον Τζολάκη να κάνει μεγάλη επέμβαση.

Το σουτ του Μουζακίτη στο 52′ θα μπορούσε να βάλει ξανά στο ματς τους γηπεδούχους αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε και λίγα λεπτά μετά, στο 58′, έκανε την πρώτη του αλλαγή και ο Λουτσέσκου, βάζοντας τον Ζαφείρη στη θέση του Τάισον. Ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε τις κινήσεις του βγάζοντας Γκαρθία και Τσικίνιο για να βάλει Έσε και Ποντένσε, με το παιχνίδι να συνεχίζεται χωρίς τη μεγάλη φάση.

Αυτή, τελικά, ήρθε στο 77′ και ήταν για τον «δικέφαλο του βορρά» καθώς ο Ζίβκοβιτς βγήκε τετ α τετ μετά το μεγάλο λάθος του Ρέτσου, δεν πρόλαβε όμως να εκτελέσει υπό την πίεση των αντιπάλων του και η ευκαιρία χάθηκε. Μικρό το κακό, όμως, για τον ΠΑΟΚ καθώς η πρόκριση ήρθε, με τον Ολυμπιακό να έχει διπλή ευκαιρία με Ταρέμι και Ποντένσε στο 90′ για να μειώσουν, αλλά κανείς τους δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Ροντινέι), Ρέτσος, Μπιανκόν (80′ Καλογερόπουλος), Ορτέγκα, Γκαρθία (64′ Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (64′ Ποντένσε), Γιαζίτζι (32′ Γιάρεμτσουκ), Μαρτίνς, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας (71′ Κωνσταντέλιας), Τάισον (58′ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (92′ Πέλκας), Μύθου (71′ Χατσίδης).