Δεν κρίνεται μόνο η πρόκριση στο Καραϊσκάκη

Μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο Καραϊσκάκη για το κύπελλο Ελλάδας αλλά και για τους Έλληνες διαιτητές. Ο Λανουά όρισε ως ρέφερι τον Τσακαλίδη της ΕΠΣ Χαλκιδικής, ο πρόεδρος της οποίας είναι φίλος με τον Μάκη Γκαγκάτση, με τους πάντες να περιμένουν για να αναλύσουν και την παραμικρή απόφασή του. Ευχή όλων, φυσικά, είναι να κυλήσουν όλα ήρεμα και να μην παίξει κανένα ρόλο η διαιτησία στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, αν δηλαδή υπάρξουν λάθη, τότε η κατάσταση θα ξεφύγει. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες μόνο καλό δεν είναι και στην ΕΠΟ εύχονται να κυλήσουν όλα ομαλά στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Έρχεται κι άλλη ακριβή μεταγραφή

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα τον Άρη στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και ετοιμάζεται να υποδεχθεί και τον Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντίνος θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έχουν κάνει οι «πράσινοι» και ο Γιάννης Αλαφούζος δεν θα μείνει εκεί. Θα ξοδέψει πολλά, πάρα πολλά λεφτά και για τον χαφ που έχει ζητήσει ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος βλέπει ότι οι εγγυήσεις που του είχαν δοθεί ήταν αληθινές. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είχε δεσμευθεί στον Ισπανό προπονητή ότι θα ξοδέψει όσα λεφτά χρειαστούν για να διαμορφώσει το ρόστερ με βάση τα «θέλω» του και ακριβώς αυτό γίνεται, με τον Παναθηναϊκό να ξοδεύει ήδη γύρω στα 13 εκατ. ευρώ για Αντίνο, Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη.

Περιμένει λύση για Ταμπόρδα

Όσο ο Μπενίτεθ περιμένει την ολοκλήρωση των μεταγραφών που έχει ζητήσει πάντως, θα πρέπει να πάρει και μια απόφαση για τον Ταμπόρδα. Θα παραμείνει στην ομάδα, θα δοθεί κάπου δανεικός ή θα δοθεί ως αντάλλαγμα για κάποια μεταγραφή, αν υπάρξει νέος στόχος από την Αργεντινή; Ότι δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό είναι φανερό πλέον, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν πολλά λεφτά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι. Αυτό που περιμένει ο Αλαφούζος από τον Μπενίτεθ, γιατί δεν έχει μόνο ο προπονητής απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ αλλά και το αντίστροφο, είναι να βρει μια λύση ώστε να μην… καεί εντελώς η επένδυση με τον Ταμπόρδα.

ΠΑΟΚ για Σάλιακα

Το όνομα του Μανώλη Σάλιακα είχε παίξει για την ΑΕΚ πριν λίγο καιρό αλλά δεν υπήρξαν τελικά εξελίξεις και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν. Με τον έτερο δικέφαλο αετό όμως, αυτόν του βορρά, μπορεί να υπάρξουν. Όχι άμεσα, αλλά το καλοκαίρι. Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ζανκτ Πάουλι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ σκέφτονται σοβαρά να κινηθούν για την απόκτησή του το καλοκαίρι. Θέλουν, άλλωστε, να τονώσουν κι άλλο το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει με καλό μάτι το ενδεχόμενο απόκτησης του Σάλιακα.

Γκρίνια για Ζντοβτς

Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, παρεμπιπτόντως, υπάρχει γκρίνια για τον Γιούρι Ζντοβτς και θα δούμε αν αυτό θα φέρει εξελίξεις προσεχώς. Θεωρητικά ο προπονητής δεν κινδυνεύει, υπάρχουν όμως και αυτοί που προσπαθούν να πείσουν τον Μυστακίδη πως δεν θα ήταν κακό να σταλεί ακόμη ένα μήνυμα στην αγορά για τη νέα εποχή στον «δικέφαλο του βορρά», αυτή τη φορά με την πρόσληψη ενός προπονητή με καλό, δυνατό όνομα. Προς το παρόν για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν αποκλείεται όμως να υπάρξει στη συνέχεια. Τα αποτελέσματα στο FIBA Europe Cup θα κρίνουν πολλά.

Οι μέρες του χαφ στην ΑΕΚ

Στην ΑΕΚ, τέλος, ο Νίκολιτς περιμένει την απόκτηση του χαφ που έχει ζητήσει, με τον Ριμπάλτα να τρέχει το θέμα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια περίμεναν εξελίξεις μετά τα μέσα του μήνα, οπότε πλησιάζουν οι μέρες που θα πρέπει να υπάρξει κάτι χειροπιαστό. Αυτό που θα πρέπει να αποφασίσουν, βασικά, οι κιτρινόμαυροι είναι τι παίκτη θέλουν: Κάποιον που θα έρθει για να βοηθήσει άμεσα, όπως δηλαδή ο Βάργκα, ή κάποιον που θα έρθει και θα αποτελεί κυρίως επένδυση για τα επόμενα χρόνια, όπως ο Γκεργκίεφ. Στη λίστα του Ριμπάλτα υπάρχουν ονόματα και από τις δύο «κατηγορίες» και θα πρέπει πλέον να παρθεί η οριστική απόφαση.