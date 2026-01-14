Η Marca αποκάλυψε το φοβερό ποσό που προσφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι, με τον ίδιο να αρνείται την προοπτική της Αλ Ιτιχάντ.

Ο ισχυρός άνδρας της Αλ Ιτιχάντ, Ανμάρ Αλ Χαϊλί, συνεχίζει να προσπαθεί να φέρει τον Αργεντίνο σταρ στον σύλλογό του. Η Marca ήταν που ανέδειξε το σχετικό θέμα. Όπως αναφέρεται σχετικά και επιβεβαίωισε ο Αλ Χαϊλί, έγινε κρούση προς τον Μέσι αφού αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023. Τότε ο Αργεντίνος απέρριψε ένα μυθικό ποσό: 1.4 δισ. ευρώ!

«Ναι, επικοινώνησα μαζί του και πριν. Ήταν όταν έληξε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Του προσέφερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Απέρριψε μια τόσο μεγάλη προσφορά για χάρη της οικογένειάς του, παρόλο που τους είχα πείσει (εννοεί την οικογένειά του). Ωστόσο, δεν δίστασε να την απορρίψει επειδή η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Τον σέβομαι και η Αλ Ιτιχάντ θα τον καλωσορίζει πάντα πίσω. Μπορεί να «έρθει όποτε θέλει», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ Χαϊλί που δέχεται να δώσει ακόμα και λευκή επιταγή στον Αργεντίνο σταρ για να πάρει όσα λεφτά θέλει!