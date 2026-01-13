Ο Γουέστον ΜακΚένι διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Έτσι, με βάση την ανοδική του πορεία, είναι λογικό να περιμένει κανείς ακόμη ένα ποιοτικό άλμα. Χρόνο με τον χρόνο ο Αμερικανός εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε σε κάθε τακτική αλλαγή, ανέβηκε στην ιεραρχία και έβαλε τέλος στις φήμες της μεταγραφικής αγοράς, που συχνά τον ήθελαν κοντά στην αποχώρηση και μακριά από τη Γιουβέντους. Σήμερα αποτελεί βασικό ποδοσφαιριστή για τον Σπαλέτι, όπως ήταν στο παρελθόν για τους Τούντορ, Μότα, Αλέγκρι και Πίρλο.

Ο ιδανικός μέσος για τον Σπαλέτι

Ο Σπαλέτι έχει δουλέψει με πολλούς χαφ υψηλής ποιότητας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τους οποίους όμως κατάφερε να «αναπλάσει» και να τους οδηγήσει στο μέγιστο της απόδοσής τους μέσα στο ποδόσφαιρό του. Μετέτρεψε τους Πισάρο και Μπρόζοβιτς σε οργανωτές, έδωσε ρόλο και εμπιστοσύνη στον Λομπότκα -που πριν την άφιξή του στη Νάπολι ήταν αναπληρωματικός- ενώ ανέδειξε στο έπακρο τους Μπαρέλα και Ντε Ρόσι, ο οποίος τον λατρεύει και τον έχει χαρακτηρίσει «ιδιοφυΐα».

Ο παίκτης στον οποίο μπορεί να συγκριθεί περισσότερο ο ΜακΚένι είναι πιθανότατα ο Σιμόνε Περότα. Τους ενώνουν η ποδοσφαιρική ευφυΐα, η ικανότητα κίνησης χωρίς την μπάλα, η τακτική αντίληψη και το σωστό διάβασμα των φάσεων, στοιχεία κομβικά για τον Σπαλέτι, που είχε μετατρέψει τον Καλαβρέζο μέσο στον απόλυτο «εισβολέα» της μεσαίας γραμμής, συχνά τροφοδοτούμενο από τις μαγικές ασίστ του Φραντσέσκο Τότι.

«Απέναντι στην Κρεμονέζε», εξήγησε ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, «ο Γουέστον μπήκε αρχικά σε χαμηλότερο ρυθμό, μετά όμως κατάλαβε ότι έπρεπε να ανεβάσει ταχύτητα. Έχει την ικανότητα του σύγχρονου ποδοσφαιριστή: συνεργάζεται άριστα με τους συμπαίκτες του σε κάθε θέση, ξέρει να επιτίθεται αλλά και να αμύνεται». Μια δήλωση που μοιάζει με ποδοσφαιρική ερωτική εξομολόγηση.

Οι κερδισμένες μονομαχίες

Για να εξηγήσει τον αντίκτυπο του ΜακΚένι, ο Σπαλέτι στάθηκε σε ένα στοιχείο που έχει γίνει καθοριστικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο: τις προσωπικές μονομαχίες. «Τη δική του μονομαχία τη φέρνει πάντα εις πέρας. Και αγαπά τις προκλήσεις, όπως και τους νέους ρόλους που του προτείνω: τη μία παίζει αριστερό εξτρέμ, την άλλη δεξί μπακ, χωρίς κανένα πρόβλημα, αντιθέτως με χαμόγελο. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές, ειδικά σε ένα ποδόσφαιρο γεμάτο μονομαχίες, απαραίτητες για να μπορέσεις να οδηγήσεις το παιχνίδι σε πιο τεχνικό επίπεδο. Όμως πρέπει πάντα να κερδίζεις τη δεύτερη μπάλα και τη σωματική μάχη, να βρίσκεις καθαρότητα μέσα στο χάος».

Τη φετινή σεζόν ο ΜακΚένι έχει ήδη πετύχει τέσσερα γκολ – μοιρασμένα σε πρωτάθλημα και Champions League – και έχει μοιράσει ισάριθμες ασίστ σε 26 συμμετοχές. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί σε πλήθος θέσεων: δεξί και αριστερό μπακ, εσωτερικός μέσος, επιτελικός χαφ, δεύτερος επιθετικός και πλάγιος μέσος. Η απόλυτη ενσάρκωση της ποδοσφαιρικής πολυμορφίας.

Συμβόλαιο που λήγει τον Ιούνιο

Το πνεύμα προσαρμογής και η πνευματική του δύναμη τον βοήθησαν να διαχειριστεί με ωριμότητα το… χάος. Τα τεχνικά και φυσικά του προσόντα μπορεί να μην είναι εξωπραγματικά, όμως στα χέρια ενός έξυπνου ποδοσφαιριστή μετατρέπονται σε όπλο. Σε πνευματικό επίπεδο, ο ΜακΚένι είναι κορυφαίος. Ακόμη κι όταν το επίπεδο δείχνει να ξεπερνά τα όριά του, βρίσκει τον τρόπο να προσαρμοστεί και να επηρεάσει το παιχνίδι.

Τον Ιούνιο, πάντως, το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους ολοκληρώνεται. Στο Τορίνο δηλώνει ευτυχισμένος, όπως έχει πει επανειλημμένα, όμως η πρόοδός του δεν έχει περάσει απαρατήρητη, καθιστώντας τον ελκυστικό τόσο για ιταλικούς όσο και για ξένους συλλόγους. Πρόκειται για ακόμη έναν γρίφο στο μεταγραφικό παζλ της Γιουβέντους, που προς το παρόν τον απολαμβάνει και σκέφτεται το κοινό τους μέλλον.