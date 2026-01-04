Ο ΠΑΟΚ έχει ως προτεραιότητα πλέον, μετά τις προσθήκες των Χρήστου Ζαφείρη και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και το όνομα που «παίζει» σταθερά είναι αυτό του Βάνια Ντρκούσιτς.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν οπωσδήποτε να αποκτήσουν κεντρικό αμυντικό ώστε να υπάρξει ενίσχυση και σε αυτή τη γραμμή ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν και το όνομα του Σλοβένου της Ζενίτ γράφεται συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς να έχουν υπάρξει εξελίξεις προς το παρόν.

Συζητήσεις, πάντως, ανάμεσα στην πλευρά του παίκτη και τις ομάδες που ενδιαφέρονται, γίνονται κανονικά, με τον μάνατζερ του, Μλάντεν Ρατκόβιτσα, να μιλάει σε ρωσικά ΜΜΕ και να ερωτάται για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και για τις πληροφορίες που θέλουν την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης να ζητάει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

«Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Βάνια και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με ομάδες, όμως δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Η μεταγραφική περίοδος μόλις ξεκίνησε και είναι νωρίς για πιο σαφή συμπεράσματα», ήταν η δήλωση του Ρατκόβιτσα.