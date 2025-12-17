Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Παναθηναϊκός προγραμματίζει σημαντικές ενισχύσεις στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με μία από τις πιο επιτακτικές ανάγκες να αφορά τη θέση του τερματοφύλακα.

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται καν δεύτερη επιλογή για τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ξεκίνησε με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια απέναντι στην ΑΕΛ, εν απουσία του Αλμπάν Λαφόν. Με τον Λαφόν, που πλέον θεωρείται βασικός, να απουσιάζει λόγω συμμετοχής στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για την απόκτηση τερματοφύλακα. Το όνομα του Χρήστου Μανδά είχε ακουστεί πριν από περίπου έναν μήνα, ωστόσο φαίνεται ότι η περίπτωση αυτή δεν θα προχωρήσει.

Μία από τις λύσεις που εξετάζει η ομάδα είναι ο Κέπα Αριθαμπαλάγκα, ο οποίος ανήκει στην Άρσεναλ. Ο 31χρονος Ισπανός τερματοφύλακας βρίσκεται μόνιμα στον πάγκο των «κανονιέρηδων», με μόλις δύο συμμετοχές φέτος, και οι δύο στο Carabao Cup, και επιθυμεί να φύγει από τον σύλλογο για να αγωνιστεί σε ομάδα όπου θα είναι βασικός.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ του 2026 απέχει λιγότερο από έξι μήνες, με τον Κέπα να θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να διεκδικήσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα στην Εθνική Ισπανίας υπό τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

«Σύμμαχος» του Παναθηναϊκού σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι ο Κέπα εκπροσωπείται από το ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Ράφα Μπενίτεθ, κάτι που μπορεί να διευκολύνει τις επαφές για τη μεταγραφή.