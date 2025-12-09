Στην Ελλάδα βρίσκονται και πάλι οι δύο φίλαθλοι του Πανιωνίου που ήταν υπό κράτηση στην Τουρκία μετά τον αγώνα με τη Μπεσίκτας για την 9η αγωνιστική του Eurocup.

Οι «κυανέρυθροι» είχαν ηττηθεί με 101-83 από τους Τούρκους και μετά το τέλος του αγώνα άρχισε μια περιπέτεια για δύο φιλάθλους τους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα με την κατηγορία ότι έκαναν άσεμνες χειρονομίες προς τους οπαδούς της Μπεσίκτας.

Οι τουρκικές Αρχές είχαν υπό κράτηση τους δύο Έλληνες φιλάθλους και τους πήραν τα κινητά τηλέφωνα και τα διαβατήριά τους, αυτή η περιπέτεια όμως είχε αίσιο τέλος.

Όπως ενημέρωσε ο Πανιώνιος την Τρίτη (9/12), οι δύο φίλαθλοι αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στην Ελλάδα, οπότε τέλος καλό όλα καλά.