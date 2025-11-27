Έξι ομάδες της Serie A, ανάμεσα στις οποίες είναι και η πρωταθλήτρια Νάπολι, κινδυνεύουν με απαγόρευση μεταγραφών για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιταλικός Τύπος.

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος πλησιάζει και οι ομάδες κάνουν τον σχεδιασμό τους, αυτός όμως κινδυνεύει να… τιναχθεί στον αέρα σε ό,τι αφορά έξι ομάδες του ιταλικού πρωταθλήματος και ο λόγος είναι οικονομικός.

Το κόστος των συμβολαίων σε συνδυασμό με τα έσοδα ενδέχεται να προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα σε έξι ομάδες και συγκεκριμένα στις Νάπολι, Αταλάντα, Λάτσιο, Φιορεντίνα, Τορίνο και Τζένοα, με την πρόταση της λίγκας της Serie A να είναι η αφαίρεση του κόστους για τους παίκτες κάτω των 23 ετών.

Την τελική απόφαση θα την πάρει το προσεχές διάστημα η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τις ομάδες να σκέφτονται τη λύση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να αυξηθεί το ρευστό στο ταμείο και να μπορούν έτσι να εγγυηθούν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, παίρνοντας άδεια για να προχωρήσουν σε μεταγραφές.

Αυτό που θέλουν οι ομάδες είναι το χειρότερο σενάριο να είναι η επιβολή ενός προστίμου, η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όμως, επικαλείται τις σχετικές κατευθύνσεις που έχει δώσει η UEFA, η οποία κάνει λόγο για απαγόρευση μετοχών σε ανάλογες περιπτώσεις.