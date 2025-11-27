Η Αναντολού Εφές προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ίγκορ Κοκόσκοβ από τον πάγκο της ομάδας. Η συνεργασία λύθηκε ύστερα από κοινή απόφαση, με την τουρκική ομάδα να στρέφεται προσωρινά στη λύση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, ο οποίος θα καθοδηγήσει το σύνολο μέχρι να βρεθεί ο νέος προπονητής.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στους πάγκους της EuroLeague, καθώς είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις των Έτορε Μεσίνα (Ολύμπια Μιλάνο) και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς (Παρτίζαν). Όπως αναφέρει το ΑΠΕ για την Εφές, η απόφαση συνδέεται με την εικόνα της στο παρκέ: βρίσκεται στη 15η θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 5-8, ενώ και στο τουρκικό πρωτάθλημα η ομάδα μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση για αλλαγή.