Μετά τις σπουδαίες νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, αλλά και την επικράτηση επί της Dubai BC, ο Παναθηναϊκός, ψάχνει την τέταρτη σερί απέναντι στην Παρτίζαν (21:15 στο Telekom Center Athens).

Ο Εργκίν Αταμάν, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Η ομάδα του Βελιγραδίου, έχει κάνει κακή εκκίνηση φέτος στην κορυφαία διοργάνωση, αφού μετρά δυο διαδοχικές ήττες από Βιλερμπάν στη Λιόν και Φενέρμπαχτσε στη Σερβία, υποχωρώντας στο 4-8.

Mιλώντας για το αποψινό ματς ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, τόνισε: «Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ευρωλίγκα. Είναι γεμάτοι παντού. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το μέγιστο της απόδοσής μας, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε στους εαυτούς μας»

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).