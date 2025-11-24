Τον τελειώνει η επιστροφή Ζίνι

Πολύ σημαντική νίκη για την ΑΕΚ χθες επί του Άρη, με τον Ζίνι να δείχνει γιατί όλοι στη Νέα Φιλαδέλφεια περιμένουν πολλά από αυτόν. Είτε πολλά γκολ, είτε πολλά λεφτά όταν θα έρθει η ώρα της πώλησης. Επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από 2,5 μήνες έδωσε τη λύση για την ομάδα του Νίκολιτς, ο οποίος αναμένεται να τον επαναφέρει και στην ευρωπαϊκή λίστα, βγάζοντας από αυτή τον Λιούμπιτσιτς. Και από τη στιγμή που θα βγει από την ευρωπαϊκή λίστα ο Αυστραλοκροάτης χαφ θα αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του, με τον Ριμπάλτα να ψάχνει ήδη προτάσεις. Δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί κάποια καλή, αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Λιούμπιτσιτς δεν έχει μέλλον στους «κιτρινόμαυρους.

Πότε θα πάρει μπρος ο Γιόβιτς;

Στην ΑΕΚ, βέβαια, έχουν ένα νέο πρόβλημα να διαχειριστούν καθώς ο Πιερό θα επιστρέψει στη δράση μετά τις γιορτές. Αυτό σημαίνει πως θα είναι μείον ένας παίκτης στην επίθεση, όπου τα πράγματα ούτως ή άλλως δεν είναι καλά. Η ομάδα του Νίκολιτς… ματώνει για να σκοράρει και αυτό θα αλλάξει μόνο αν ο Γιόβιτς πάρει επιτέλους μπρος. Ο Σέρβος είναι μέσα στις φάσεις, συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του, βοηθάει όσο μπορεί στο παιχνίδι της ομάδας, δεν κάνει όμως τη δουλειά του. Δεν σκοράρει. Και αν αυτό δεν αλλάξει σύντομα, αν δεν αρχίσει να βρίσκει δίχτυα με μεγάλη συχνότητα, θα είναι δύσκολο για την ΑΕΚ να παραμείνει εντός στόχων.

Έργο Μπενίτεθ ο Τετέ

Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Πανσερραϊκού, με τον Μπενίτεθ να στέκεται στον Τετέ στις δηλώσεις του και αυτό έχει τη σημασία του. Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ μέχρι και πριν κάποιες εβδομάδες, κατάφερε όμως να το αντιστρέψει με την απόδοσή του και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από κανέναν. Ο Τετέ έχει βάλει ουσία στο παιχνίδι του και αυτό είναι δουλειά του προπονητή, από τον οποίο ο Αλαφούζος περιμένει και αυτό. Όχι μόνο νίκες ή τίτλους μελλοντικά αλλά και το να αξιοποιήσει τους παίκτες για την απόκτηση των οποίων δόθηκαν πολλά λεφτά. Οι «πράσινοι» δεν έχουν την πολυτέλεια να… καίνε παίκτες.

Η αποχώρηση που άλλαξε το κλίμα

Η άφιξη του Μπενίτεθ, πάντως, δεν είναι ο μοναδικός λόγος που όλοι στον Παναθηναϊκό βλέπουν βελτίωση στον αγωνιστικό χώρο. Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει και καλό κλίμα στα αποδυτήρια και υπάρχει και αυτό μετά την αποχώρηση του Παπαδημητρίου. Αρκετοί παίκτες των «πράσινων», σημαντικοί παίκτες, κομβικοί για την ομάδα, δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά με τον πρώην τεχνικό διευθυντή, δεν είχαν και την καλύτερη γνώμη για αυτόν, οπότε η αποχώρησή του έφερε άλλον αέρα στα αποδυτήρια. Και από εκεί και πέρα, έχοντας στον πάγκο έναν πολύ έμπειρο προπονητή, ήταν αναμενόμενο ότι η ομάδα θα άρχιζε, αργά ή γρήγορα, να αποδίδει καλύτερα, να λειτουργεί ως πραγματική ομάδα σε όλα.

Η επιστροφή του Τζολάκη

Στον Ολυμπιακό υπάρχουν πολλά χαμόγελα για την εμφάνιση του Τζολάκη στη νίκη επί του Ατρόμητου. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε μια δύσκολη περίοδο, την πρώτη δύσκολη περίοδο της καριέρας του, αλλά κόντρα στους Περιστεριώτες ήταν ξανά καθοριστικός για την ομάδα του και αυτό ήταν κάτι που το είχε μεγάλη ανάγκη πρώτα ο ίδιος και μετά ο Ολυμπιακός. Οι προηγούμενες εβδομάδες δεν ήταν εύκολες για τον νεαρό γκολκίπερ που είδε τους γνωστούς… παντογνώστες των social media να γράφουν διάφορα για τον ίδιο, ακόμη και για μη ποδοσφαιρικά θέματα, ο ίδιος όμως παρέμεινε συγκεντρωμένος στη δουλειά του και δείχνει να βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό. Και ένας καλός Τζολάκης είναι πολύ σημαντικό «όπλο» για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Έντονη δυσαρέσκεια για το… κασκόλ

Στον Άρη, τέλος, η σεζόν πάει από το κακό στο χειρότερο και η λογική φαίνεται να έχει χαθεί εντελώς, με βάση όσα λένε στη Θεσσαλονίκη. Στους «κίτρινους» φέρεται να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον Χιμένεθ επειδή πήγε μπροστά από το πέταλο της Original στην OPAP Arena για να ευχαριστήσει τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ για την υποδοχή που του επιφύλαξαν. Στη Θεσσαλονίκη, όμως, τους ενόχλησε αυτή η κίνησή του επειδή κρατούσε και το κιτρινόμαυρο κασκόλ. Αν ο Καρυπίδης ψάχνει αφορμή για να υποδείξει τον Ισπανό προπονητή σαν… ένοχο για την κακή πορεία της ομάδας, σίγουρα θα τη βρει. Το θέμα είναι πόσους θα πείσει πλέον καθώς όλοι βλέπουν ότι εδώ και πολύ καιρό η διοίκηση κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο.