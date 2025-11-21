Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Παρί (21:15), στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την εκτός έδρας ήττα από την Αρμάνι, στο Μιλάνο.

Οι Πειραιώτες είναι στο 7-4 και την τέταρτη θέση της βαθμολογίας της regular season, την ώρα που οι Γάλλοι είναι στο 5-6 και την 12η θέση.

Οι οπαδοί των πρωταθλητών αναμένεται να δώσουν για ακόμη μία φορά το «παρών» στο φαληρικό στάδιο και να στηρίξουν την ομάδα, αφού έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα «μαγικά χαρτάκια».

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ πολύ δύσκολα θα παίξει και ο Τάισον Γουόρντ.

Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί με την Παρί ο Φρανκ Νιλικίνα, που θα μπει στη 12άδα.