Την κλοπή ενός ρολογιού αξίας 200.000 ευρώ καθώς και δύο δαχτυλιδιών από τα αποδυτήρια στον αγώνα με την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κατήγγειλε η εθνική Τουρκίας.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, με τους Ισπανούς να παίρνουν την 1η θέση του ομίλου και την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ οι Τούρκοι τερμάτισαν στη 2η και θα παίξουν στους αγώνες μπαράζ.

Στον αγωνιστικό χώρο, με λίγα λόγια, όλα κύλησαν ήρεμα, όλα πήγαν καλά, στα αποδυτήρια όμως υπήρξε πρόβλημα… Όπως κατήγγειλε η τουρκική αποστολή, από τα αποδυτήριά της εξαφανίστηκαν ένα ρολόι αξίας 200.000 ευρώ και δύο δαχτυλίδια, με το καθένα εξ αυτών να αξίζει πάνω από 60.000 ευρώ.

Η καταγγελία ήταν σοβαρή και τελικά αποδείχθηκε και βάσιμη καθώς οι ισπανικές Αρχές κατάφεραν να βρουν το ρολόι και τα δύο δαχτυλίδια, με την αστυνομία να προχωράει ήδη σε μία σύλληψη ενώ συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει αν εμπλέκονται κι άλλοι στην υπόθεση.