Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πέμπτη (20/11) τη Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και ο Κένεθ Φαρίντ δηλώνει ενθουσιασμένος και περιμένει πώς και πώς να δει την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» έκαναν δύο εκτός έδρας νίκες, κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αμερικανό σέντερ να είναι πρωταγωνιστής και τώρα ο στόχος είναι το 3×3 κόντρα στην ομάδα από το Ντουμπάι.

Αυτό θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Φαρίντ για τη Euroleague και σε δηλώσεις του στο «Club 1908» τόνισε πως ανυπομονεί να δει την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει η Θύρα 13 ενώ αναφέρθηκε και στο πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός σέντερ…

Για το πρώτο του εντός έδρας ματς στη Euroleague: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Το μόνο που ακούω είναι το πόσο διαφορετικό είναι το κοινό εδώ. Το έχω δει στο διαδίκτυο, αλλά είμαι σίγουρος ότι αύριο η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμα πιο ηλεκτρισμένη, γιατί μου δίνετε ήδη την ενέργεια online. Οπότε ανυπομονώ να το δω από κοντά».

Για το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε: «Ειλικρινά είμαι επαγγελματίας. Είμαι επαγγελματίας όλη μου τη ζωή και δε με αποκαλούν «Manimal» τυχαία. Κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να παίξω μπάσκετ, βγαίνω στο παρκέ και τα δίνω όλα. Όταν οι φίλαθλοι, οι συμπαίκτες και οι προπονητές μου το βλέπουν αυτό, μου το ανταποδίδουν με την αγάπη και την προσοχή που χρειάζομαι για να βελτιωθώ και να δείξω ποιος πραγματικά είμαι».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από το κοινό του Παναθηναϊκού: «Ρωτήστε με αύριο, γιατί ακούω ότι θα είναι ακόμα πιο τρελά εδώ. Ανυπομονώ να δω πως θα είναι οι φίλαθλοι της Θύρας 13».