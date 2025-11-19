Ο προσεχής αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League προκάλεσε τρέλα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, με 220.000 να μπαίνουν στη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη (19/11) ότι το παιχνίδι είναι sold out και το Καραϊσκάκη για ακόμη μία φορά μέσα στο 2025 θα είναι κατάμεστο. Αυτό όμως, το γεγονός δηλαδή ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μία εβδομάδα πριν τον αγώνα, δεν είναι αρκετό για να δείξει την τρέλα που επικρατεί.

Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας από έναν άλλο αριθμό: 220.000. Τόσοι ήταν οι διαφορετικοί χρήστες που μπήκαν στη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου, με δεδομένο πως αυτά διατίθενται μόνο μέσω internet.

Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να περιμένουν ώρες ολόκληρες στη… διαδικτυακή ουρά για να αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων, τα οποία εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα.