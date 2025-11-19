Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη Τετάρτη (26/11) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στη φετινή διοργάνωση με εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Πάφο, ακολούθησαν οι εκτός έδρας ήττες από Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια ήρθε η ισοπαλία, στο Φάληρο, με την Αϊντχόφεν. Έτσι, μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές έχουν 2 βαθμούς.

Με τέσσερα παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει άλλους 9 βαθμούς για να είναι σίγουρη για την πρόκρισή της στα νοκ άουτ παιχνίδια όπου θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τους «16» και η προσεχής αποστολή μόνο εύκολη δεν είναι.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης και όλοι αντιλαμβάνονται τη δυσκολία της αναμέτρησης, παρ’ όλα αυτά θα έχουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών καθώς φρόντισαν να εξαντλήσουν ήδη, μία εβδομάδα πριν το παιχνίδι, τα εισιτήρια.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη (19/11) ότι το παιχνίδι είναι sold out και για ακόμη μία φορά μέσα στο 2025 το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο, με τον κόσμο να δείχνει ξανά τη στήριξή του στους νταμπλούχους.