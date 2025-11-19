Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις ενόψει του παιχνιδιού με τη Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός δεν κινείται για την απόκτηση κι άλλου σέντερ μετά τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι «πράσινοι» έκαναν δύο νίκες σε δύο παιχνίδια την περασμένη εβδομάδα, ανέβηκαν στο 7-4 και τώρα επιστρέφουν στο ΟΑΚΑ με στόχο να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, ανεβαίνοντας κι άλλο στην κατάταξη. Ο προπονητής τους έκανε δηλώσεις για τον αγώνα της Πέμπτης (20/11) και σε αυτές αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά, λέγοντας πως η ομάδα του δεν είναι σε αναζήτηση κι άλλου παίκτη.

«Φυσικά ξεχνάμε την περασμένη εβδομάδα, τώρα ξεκινάμε ένα νέο παιχνίδι με την Ντουμπάι είναι μία καινούργια στην Euroleague, έχει αρκετούς έμπειρους παίκτες όπως ο Πετρούσεφ, ο Αβράμοβιτς ο Μπέικον. Ο Καμπεγκέλε έχει αρχίσει πολύ καλά τη σεζόν. Θα ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και πολύ σημαντικό. Φυσικά νιώθουμε καλύτερα από τις νίκες μας στην προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιούρτσεβεν πονάει ακόμα, αλλά ελπίζω θα είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την Παρτιζάν.

Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ για 40 λεπτά χωρίς σέντερ. Τακτικά μπορείς να παίξεις μπάσκετ με συστήματα για 40-50 λεπτά όπως τα παλαιότερα χρόνια. Χωρίς κανονικό σέντερ ήταν απίθανο και χάσαμε αυτά τα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μπολόνια. Τώρα η ομάδα βρίσκει ισορροπία, αν υπάρχει ένα πρόβλημα επηρεάζει όλη την ομάδα. Ο Φαρίντ έκανε πολύ καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων έχουμε δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη. Ο Γιούρτσεβεν ελπίζω ότι θα επιστρέψει με την Παρτίζαν και μετά τη διακοπή ελπίζω ότι ο Χολμς θα επιστρέψει και θα είμαστε με πλήρες ρόστερ, οπότε δεν θα είμαστε στην αγορά».