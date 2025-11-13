Η Αρμάνι Μιλάνο είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (14/11) με τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Euroleague και προστέθηκε ακόμη ένα με τον απίστευτο τραυματισμό του Τζος Νίμπο.

Οι Ιταλοί ετοιμάζονται για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» και ήξεραν ήδη ότι δεν θα είχαν διαθέσιμους τους Νέιτ Σέστινα, Λορέντζο Μπράουν και Ζακ ΛεΝτέι ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή των Μάρκο Γκούντουριτς και Σέβιον Σιλντς.

Σαν να μην έφταναν, λοιπόν, όλα αυτά για τον Ετόρε Μεσίνα, ήρθε και να προστεθεί ακόμη ένα και μάλιστα με τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς… Ο Νίμπο γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε στο κεφάλι κατά την πτώση του, παγώνοντας τους πάντες.

Το ευχάριστο είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο σοβαρό πρόβλημα καθώς τη… γλίτωσε με διάσειση, το κακό για την Αρμάνι Μιλάνο είναι πως δεν θα καταφέρει ούτε ο 28χρονος σέντερ να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.