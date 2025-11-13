Στη σύλληψη του Στέφαν Μιλόγεβιτς, γιου του Γκόραν Μιλόγεβιτς, πρώην παίκτη της Μαγιόρκα, για εμπόριο ναρκωτικών προχώρησε η ισπανική αστυνομία.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες Νήσους, με επικεφαλής τον Στέφαν Μιλόγεβιτς.

Ο γιος του Γκόραν, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή των Μαγιόρκα, Θέλτα και Βιγιαρεάλ, φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος και ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας εδώ και δύο χρόνια, με τη σύλληψή του να είναι πλέον γεγονός.

Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα και κατασχέθηκαν 687 κιλά κοκαΐνης και 2,5 τόνοι χασίς, ενώ οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εμπόριο όπλων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέφαν Μιλόγεβιτς έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη καθώς το 2020 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 1,5 έτους, ποινή που δεν εξέτισε ποτέ, για την ίδρυση της λέσχης μοτοσικλετιστών United Tribuns Spain, η οποία είχε προχωρήσει σε σειρά εγκληματικών ενεργειών με νεοναζί ιδεολογία.