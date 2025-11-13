Ο Κίναν Έβανς, που επέστρεψε στα παρκέ της Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά από 580 ημέρες, είδε το όνειρό του να μετατρέπεται σε εφιάλτη μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένας ακόμη σοβαρός τραυματισμός, ο τρίτος μέσα σε τρία χρόνια, σε κάνει να απορείς με την ατυχία αυτού του αθλητή.

Ο 27χρονος γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, καθώς σε μια ανύποπτη φάση φάνηκε να μην πάτησε καλά στο αριστερό πόδι. Ο Έβανς μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν το χειρότερο: Ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι, το οποίο σημαίνει τουλάχιστον 10 μήνες εκτός αγώνων!

Η καριέρα του Έβανς τα τελευταία χρόνια μοιάζει με διαρκή μάχη απέναντι στην ατυχία:

Ιανουάριος 2023: Ρήξη αχιλλείου στο δεξί πόδι, ως παίκτης της Ζάλγκιρις.

Μάιος 2024: Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί γόνατο, ένας από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί αθλητής.

Νοέμβριος 2025: Ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι, με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η εικόνα του Έβανς να αποχωρεί τραυματίας σόκαρε τους πάντες στο ΣΕΦ, ενώ Μπαρτζώκας και Μπαφές δεν είχαν καν όρεξη να κάνουν δηλώσεις για τη σπουδαία νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις.

C'EST PAS POSSIBLE 😰😰



Keenan Evans était enfin de retour de blessure après une saison sur la touche et voilà qu'il se blesse après deux minutes à peine. La poisse 😩 pic.twitter.com/yKXK5FLIuG — VOOsport (@VOOsport) November 12, 2025

Ο Αμερικανός γκαρντ καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της καριέρας του, ώστε να επιστρέψει δυνατός στο υψηλό επίπεδο και οι ευχές όλων είναι μαζί του.