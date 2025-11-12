Ο Αντόνιο Κασάνο συνηθίζει να προκαλεί… θόρυβο κάθε φορά που μιλάει και το ίδιο συνέβη και τώρα, εξοργίζοντας τους οπαδούς της Ρόμα με όσα είπε για τον αγώνα που στέρησε το πρωτάθλημα από την ομάδας τους, το 2010.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της Serie A τη σεζόν 2009-10 οι «τζαλορόσι», στους οποίους ο Κασάνο αγωνίστηκε από το 2001 μέχρι το 2006, ήταν στην 1η θέση και υποδέχθηκαν τη Σαμπντόρια, η οποία διεκδικούσε την έξοδο στο Champions League.

Ηγέτης των Γενοβέζων ήταν ο Κασάνο, ο οποίος μιλώντας στο podcast Vila El Futbol θυμήθηκε εκείνο το παιχνίδι και αποκάλυψε μια συζήτηση που είχε με τον Φραντσέσκο Τότι πριν την έναρξη.

«Πριν την έναρξη εκείνου του αγώνα ο φίλος μου, Βίτο Σκάλα, μου είπε ότι ο Τότι ήθελε να μου μιλήσει. Πήγα να τον βρω και άρχισε να μου λέει ότι κάνουμε τρομερή σεζόν, με ρωτούσε για την οικογένειά μου κλπ. Του λέω «πες μου τι ακριβώς θες;». Μου λέει: «Κοίτα, αν εμείς νικήσουμε σήμερα, κάνε τους υπολογισμούς, θα νικήσετε τα επόμενα τρία παιχνίδια και θα βγείτε στο Champions League όπως και να έχει».

Του απάντησα «κατάλαβα… Σου λέω ότι θα νικήσω και τα τέσσερα παιχνίδια. Σήμερα θα σε κάνω να χάσεις το πρωτάθλημα και να κλάψεις, πάνω από όλα θα κάνω να κλάψουν όλους αυτούς τους οπαδούς που με προσβάλουν συνεχώς από όταν έφυγα». Το παιχνίδι πήγε όπως ήθελα, νικήσαμε με 2-1».

Ναι, ο Φραντσέσκο αστειευόταν προφανώς, αλλά δεν ήθελα να κάνω καμία χάρη. Ακόμη κι αν δεν κυνηγούσαμε έξοδο στο Champions League θα ήθελα να νικήσουμε τη Ρόμα. Του είπα ότι θα τους κάνω να κλάψουν και έτσι έγινε. Εφυγα από το γήπεδο με το εσώρουχο, είχα καυ… σαν τρελός», ήταν τα λόγια του Κασάνο, με τους οπαδούς των Ρωμαίων να είναι έξαλλοι, γράφοντας διάφορα σχόλια στα social media.