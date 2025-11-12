Θα δοθεί συνέχεια με Λανουά

Έκανα χθες την καθιερωμένη βόλτα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εξακολουθούν να…βράζουν με τον Στεφάν Λανουά. Στην ΑΕΚ, όπως είχα σημειώσει, είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους το θέμα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, μέχρι, δηλαδή, να αποχωρήσει από τη θέση του. Αυτός είναι ο στόχος του Μάριου Ηλιόπουλου και δεν θα σταματήσει μέχρι να το πετύχει. Η καταγγελία επομένως, κατά του αρχιδιαιτητή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ είναι μόνο η αρχή καθώς οι κινήσεις της ΠΑΕ θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Στην Ένωση θεωρούν ότι η διαιτησία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας και δεν σκοπεύουν να το αφήσουν έτσι το θέμα.

Απόσταση με Ρότα

Πέρα από τη διαιτησία, πάντως, στην ΑΕΚ έχουν να ασχοληθούν και με άλλα θέματα εξίσου σοβαρά, όπως για παράδειγμα η ανανέωση του συμβολαίου του Ρότα. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία μέχρι στιγμής και ο χρόνος θα αρχίσει να πιέζει σιγά-σιγά τους «κιτρινόμαυρους». Το ιδανικό για αυτούς θα είναι να κλείσουν το θέμα πριν τον Ιανουάριο, γιατί αν δεν έχει κλείσει το θέμα μέχρι τότε δεν θα πρέπει να αποκλείεται τίποτα. Οι απαιτήσεις του παίκτη πάντως, οι οποίες φτάνουν στο ένα εκατ. ευρώ ετησίως, θεωρούνται υπερβολικές από τους ανθρώπους της διοίκησης, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Τρεις μεγάλοι για Τσάπρα

Το σενάριο που κυκλοφόρησε για την ΑΕΚ και τον Τσάπρα έχει βάση, η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες. Ο δεξιός μπακ του Λεβαδειακού κάνει εξαιρετική σεζόν, όπως και η ομάδα του συνολικά, οπότε λογικό είναι να τον παρακολουθούν αρκετές ομάδες. Πλην της Ένωσης, ματιές ρίχνουν και οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει σε κάποια πρόταση προς το παρόν. Στη Λιβαδειά, πάντως, υποστηρίζουν ότι ο Κομπότης δεν θέλει να πουλήσει κανέναν παίκτη τον Ιανουάριο καθώς πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί όντως να διεκδικήσει μια θέση για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα, αν κάποιος θέλει τον Τσάπρα τον Ιανουάριο, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει πολλά λεφτά.

Ανανεώνει και φέρνει πολλά λεφτά στο ταμείο

Μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια κατηφόρισα προς Πειραιά, όπου τα χαμόγελα είναι διάπλατα μετά την άνοδο του Ολυμπιακού στην 1η θέση. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει πλέον να παραμείνει εκεί ως το τέλος και η αλήθεια είναι πως σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ίδια. Στο λιμάνι, πάντως, δεν χαμογελάνε μόνο για τα αγωνιστικά αλλά και για τις ανανεώσεις συμβολαίων που θα έρθουν το προσεχές διάστημα. Ένας από τους παίκτες που θα υπογράψουν νέα συμβόλαια είναι ο Πιρόλα αλλά αυτό, όπως μαθαίνω, δεν θα επηρεάσει και πολύ τις ιταλικές ομάδες. Το ενδιαφέρον δηλαδή των Ρόμα, Νάπολι, Μίλαν παραμένει και το καλοκαίρι θα έρθουν μεγάλες προτάσεις για την πώλησή του. Και όσο πιο πολλά χρόνια συμβολαίου έχει, τόσο πιο πολλά λεφτά θα μπορεί να ζητήσει η ΠΑΕ.

Τσιμίκας για… Ελλάδα

Μιας και αναφέρθηκα στην Ιταλία, να σημειώσω και αυτό: Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί έκπληξη αν το καλοκαίρι το όνομα του Τσιμίκα παίξει σοβαρά για επιστροφή στην Ελλάδα. Ο χρόνος συμμετοχής του στη Ρόμα δεν είναι μεγάλος, το ενδεχόμενο αγοράς του από τη Λίβερπουλ δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες ενώ στην αγγλική ομάδα δεν έχει μέλλον. Με δεδομένο ότι τον Μάιο θα κλείσει τα 30 του χρόνια, θα είναι δύσκολο να βρει κάποιο μεγάλο συμβόλαιο στο εξωτερικό, εκτός κι αν είναι θετικός για μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία. Αμφίβολο, όμως, αυτό… Δεν θα πρέπει επομένως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επαναπατρισμού.

Κανένα πρόβλημα του ΠΑΟΚ με Γκαγκάτση

Στον ΠΑΟΚ, τέλος, η διοίκηση και ο προπονητής έχουν ξεπεράσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό, δεν θα μείνουν κολλημένοι εκεί. Κολλημένοι, όμως, είναι κάποιοι άλλοι στην πόλη, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να προκαλέσουν πρόβλημα ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Μάκη Γκαγκάτση. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι στο στόχαστρο μετά την ήττα στη Λεωφόρο και θα συνεχίσει να είναι, στο πλαίσιο της προσπάθειας να απαξιωθούν πολλές από τις κινήσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Η αλήθεια όμως είναι ότι στον ΠΑΟΚ δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον Γκαγκάτση, δεν του χρεώνουν τίποτα και δεν έχουν και (σοβαρά) παράπονα από τη διαιτησία.