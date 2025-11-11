Ο Κένεθ Φαρίντ είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού καθώς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών και σε δηλώσεις του στο pamestoixima τόνισε πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό ενώ αναφέρθηκε σε συμπαίκτες του αλλά και στους οπαδούς της ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ αποκτήθηκε για να βοηθήσει, αρχικά για δύο μήνες, λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που υπάρχουν στη front line και μιλώντας στο pamestoixima είπε τα εξής…

Για το τι τον παρότρυνε περισσότερο στο να πάει στον Παναθηναϊκό: «Οι οπαδοί, οι οπαδοί. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά στο κοινό, στην κραυγή που βγάζουν και στην ενέργεια που δίνουν. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό».

Για την επανένωσή του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ήταν ο rookie μου όταν μπήκα στο ΝΒΑ. Πάντα πίστευα ότι ο Χουάντσο είναι σπουδαίος παίκτης και δουλεύει σκληρά».

Για το αν η παρουσία του Χουάντσο τον κάνει να νιώθει πιο ασφαλής: «Νιώθω ασφαλής όπου κι αν πάω, γιατί η ενέργειά μου ήταν πάντα θετική και πάντα φέρνω θετική ενέργεια γύρω μου».

Για το τι θα ήθελε να ξέρουν για εκείνον εκτός παρκέ: «Στην πραγματικότητα είμαι ένα πολύ χαρούμενο άτομο, είμαι σαν ένα μεγάλο παιδί. Αν και στο γήπεδο βγάζω μία περσόνα που μπορεί να φαίνεται λίγο τρομακτική ή επιβλητική. Αυτός είναι απλώς ο τρόπος που είμαι».

Για το αν του έκανε εντύπωση κάποιος παίκτης: «Ήταν η πρώτη χρονιά του Κέντρικ, ήρθε εδώ και κυριάρχησε στο πρωτάθλημα».

Για το τι θα έκανε αν δεν υπήρχε το μπάσκετ: «Λατρεύω το βόλεϊ, οπότε θα ήμουν πάλι αθλητής».

Για το τι παρεξηγούν σε εκείνον: «Οι άνθρωποι νομίζουν μερικές φορές ότι είμαι κακός εξαιτίας του τρόπου που παίζω μπάσκετ. Είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός».

Για το αν θα δούμε το «Green Manimal»: «Κάθε φορά που δένω τα παπούτσια μου για να παίξω, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Οπότε ναι, θα δείτε τον «Manimal» αυτή τη σεζόν. Κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα».