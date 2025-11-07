Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR αναμένεται να γίνει ο Κένεθ Φαρίντ για να έρθει να ενισχύσει τη φροντ λάιν της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Η ομάδα του στην Ταϊβάν, TSG GhostHawks, ανακοίνωσε πως αποχωρεί μετά την καταβολή buy out στο συμβόλαιό του και οδεύει προς την Ευρώπη.

«Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και των εκπροσώπων του και εύχεται ειλικρινά στον Κένεθ Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον. Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, θα χάσει τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τελευταίος ευρωπαϊκός του σταθμός ήταν η Ρέτζιο Εμίλια (2024-25).

Το 2021 φόρεσε τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ από το 2011 μέχρι το 2019 αγωνιζόταν στο NBA με τις φανέλες των Ντένβερ Νάγκετς, Μπρούκλιν Νετς και Χιούστον Ρόκετς.

Οι τραυματισμοί των Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν έχουν φέρει λειψανδρία στη θέση «5» και το «τριφύλλι» θέλει παίκτη άμεσα.

Ο Φαρίντ μοίρασε την περσινή σεζόν σε Μεξικό (10.7 πόντοι, 9.3 ριμπάουντ), Ιταλία (8.3 πόντοι, 7.2 ριμπάουντ) και Πουέρτο Ρίκο (9.4 πόντοι, 9.2 ριμπάουντ).