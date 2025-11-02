Με… φόρα από την περσινή σεζόν, όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική της Volley League.

Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς το προβάδισμα στο πρώτο σετ και κατάφεραν να φτάσουν και στο +5 (22-17), πριν αντιδράσουν και μειώσουν σε 22-20 οι «ερυθρόλευκοι». Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι δεν επηρεάστηκαν και έφτασαν στο 25-22, κάνοντας το 1-0.

Οι γηπεδούχοι ήθελαν να αντιδράσουν στο δεύτερο σετ αλλά δεν έδειξαν ικανοί να το κάνουν, με το «τριφύλλι» να είναι και πάλι μπροστά από το ξεκίνημα και να το παίρνουν με 25-17, για να γίνει έτσι το 2-0.

Τα πράγματα ήταν, πλέον, πολύ δύσκολα για τον Ολυμπιακό που δεν ήταν σε καλή μέρα και ο Παναθηναϊκός συνέχισε απτόητος φτάνοντας στο 25-21 για το 3-0, πετυχαίνοντας μεγάλη νίκη και στέλνοντας μήνυμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Τα σετ: 22-25, 17-25, 21-25