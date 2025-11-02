Τα προβλήματα τραυματισμών δεν έχουν τελειωμό στον Παναθηναϊκό καθώς μένει εκτός δράσης και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν λόγω θλάσης, με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει κανέναν σέντερ, πλέον, στη διάθεσή του.

Οι «πράσινοι» δεν υπολογίζουν στον Ματίας Λεσόρ και τον Ρισόν Χολμς, με τον Τούρκο να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος στα τελευταία παιχνίδια. Τώρα, όμως, θα μείνει εκτός δράσης και αυτός.

Ο Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση στον αριστερό προσαγωγό και υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, με τον Αταμάν να χρησιμοποιεί πλέον αναγκαστικά σαν 5άρι τον Ντίνο Μήτογλου.

Το θετικό, τουλάχιστον, είναι πως σύντομα θα μπορεί να αγωνιστεί ξανά ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό στο δάχτυλο ενώ βοήθεια στη θέση «5» θα πρέπει να γίνει και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.