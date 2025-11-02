Η Φιορεντίνα ηττήθηκε με 0-1 από τη Λέτσε, δεν έχει καμία νίκη στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Serie A, βρίσκεται στην προτελευταία θέση και είναι έτοιμη να απολύσει τον Στέφανο Πιόλι λίγες εβδομάδες πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ.

Οι «βιόλα» άρχισαν τη φετινή σεζόν με στόχο να διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη 4άδα ώστε να πάρουν το εισιτήριο για το Champions League, όπως έλεγε ο προπονητής τους. Αντί για έξοδο στο Champions League, όμως, μοιάζει πιο πιθανό να έρθει ο… υποβιβασμός στη Serie B καθώς πραγματοποιούν το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας τους.

Η Φιορεντίνα δεν έχει ούτε μία νίκη μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές της Serie A και μετά την εντός έδρας ήττα και από τη Λέτσε (0-1) την Κυριακή (2/11), έπεσε στην προτελευταία θέση έχοντας μόλις 4 βαθμούς. Μια τραγική κατάσταση, με τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν έντονα τους πάντες και να απαιτούν την απόλυση του Πιόλι.

Η διοίκηση στήριζε τον Ιταλό προπονητή αλλά τώρα, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, αποφάσισε να προχωρήσει όντως στην απόλυσή του πριν γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Όπως και να έχει, το όλο θέμα ενδιαφέρει και την ΑΕΚ καθώς στις 27 Νοεμβρίου, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο πλαίσιο της League Phase του Europa Conference League.