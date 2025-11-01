Ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική λίγο πριν την έναρξη, με τα χιλιάδες χαρτάκια που πέταξαν από τις εξέδρες.

Είναι κάτι που έχουν καθιερώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι φίλοι των «κίτρινων» και δεν γινόταν να μην το κάνουν στο ντέρμπι με τους «ασπρόμαυρους», παρουσία μάλιστα του Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είναι στο Nick Galis Hall για να δει από κοντά το ντέρμπι και οι οπαδοί του Άρη έκλεψαν και πάλι την παράσταση με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, πετώντας χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ την ώρα που όλα ήταν έτοιμα για την έναρξη.