Ο Κολοσσός κατάφερε να επιστρέψει από το -15 και να νικήσει με 78-76 τον Πανιώνιο, δύο παίκτες του οποίου και συγκεκριμένα οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με οπαδούς αμέσως μετά τη λήξη.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε καταφέρει να προηγηθεί με 15 πόντους και έδειχνε έτοιμη να πάρει την πρώτη της νίκη στη Stoiximan Basket League, οι Ροδίτες όμως κατάφεραν να αντεπιτεθούν και να κάνουν την ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη στο φινάλε.

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στον Κολοσσό με καλάθι στην εκπνοή και αμέσως μετά η κατάσταση πήγε να ξεφύγει εντελώς με δύο παίκτες των φιλοξενούμενων και τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Συγκεκριμένα, οι Γκίκας και Τσαλμπούρης άκουσαν από την εξέδρα κάτι που δεν τους άρεσε και ζήτησαν τον λόγο σε έντονο ύφος, με την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου μέχρι να παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να αποκαταστήσουν την τάξη.