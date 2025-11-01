Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα του μπάσκετ γυναικών, επικρατώντας με 97-88 στην παράταση και συνεχίζοντας αήττητος την πορεία του.

Οι «πράσινες» μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με όπλο την ευστοχία από την περιφέρεια, καθώς είχαν 6/7 τρίποντα, έκλεισαν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 9 πόντων (29-20).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκες» έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να ισοφαρίσουν 35-35 στο 15′ έχοντας για πρωταγωνίστρια τη Γούλφολκ, παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεφύγει ξανά και να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ 43-49.

Οι «πράσινες» διατηρούσαν το προβάδισμα και στην τρίτη περίοδο με τη Φιτζέραλντ να δίνει πολύτιμες λύσεις, με τις «ερυθρόλευκες» να είναι πίσω με 62-68 στο 30′. Στο τελευταίο δεκάλεπτο το ντέρμπι ήταν πραγματικό ντέρμπι και είχε φινάλε-θρίλερ, με τη Χριστινάκη, για τον Ολυμπιακό, να ισοφαρίζει σε 80-80 με τρίποντο και να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ψύχραιμος και με τρίποντα από Φιτζέραλντ και Βίτολα πήρε καλή διαφορά και τελικά και τη νίκη με 97-88.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80, 88-97 (παράταση)