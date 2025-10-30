Η Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν εκπληκτική κόντρα στη Βιλερμπάν και τη συνέτριψε με 96-59 για την 8η αγωνιστική της Euroleague, ανεβαίνοντας στο 6-2 και… φλερτάροντας με την 1η θέση πλέον.

Οι Λιθουανοί πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν στο +11 (26-15) την πρώτη περίοδο, με τους Γάλλους να προσπαθούν να αντιδράσουν στη συνέχεια αλλά να μην καταφέρνουν να προβληματίσουν τους γηπεδούχους.

Η Ζαλγκίρις ήταν στο +13 (48-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και από εκεί και πέρα η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς, για να πάρει τελικά τη νίκη με 96-59.

Κορυφαίοι για τους Λιθουανούς ήταν οι Ράιτ και Φρανσίσκο, με τον πρώτο να έχει 14 ριμπάουντ και 7 ριμπάουντ ενώ ο δεύτερος είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59