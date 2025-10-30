Μπορεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος να ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή του Παναθηναϊκό για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague, αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα αγωνιστεί σίγουρα.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ και την Παρασκευή (31/10) θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία την Τετάρτη (29/10) πήρε μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν που δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ματίας Λεσόρ και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή των Ρογκαβόπουλου και Καλαϊτζάκη.

Ο πρώτος έκανε ατομικό πρόγραμμα την Πέμπτη και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο το αν θα μπορεί ή όχι να αγωνιστεί ενώ σε ό,τι αφορά τον Καλαϊτζάκη η απόφαση αναμένεται να παρθεί την τελευταία στιγμή, καθώς την Πέμπτη έβγαλε μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης.