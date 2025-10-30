Στο Μόναχο και όχι στην Κωνσταντινούπολη θα υποδεχθεί η Φενέρμπαχτσε, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (30/10), τη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 10η και 11η αγωνιστική της Euroleague.

Το κλίμα ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ δεν είναι καλό και τελικά έπειτα από συζητήσεις της διοίκησης της Φενέρ με τη Euroleague αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το SAP Garden του Μονάχου για τους αγώνες με Μακάμπι και Χάποελ.

Πρόκειται για γήπεδο που πληροί όλες τις προδιαγραφές και στις εξέδρες θα βρίσκονται κανονικά φίλαθλοι, με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει πως σύντομα θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τις ώρες έναρξης των αγώνων, για την πώληση των εισιτηρίων και φυσικά για την αποζημίωση των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας.

Ο αγώνας με τη Μακάμπι είναι προγραμματισμένος για τις 11 Νοεμβρίου και αυτός με τη Χάποελ για τις 13 Νοεμβρίου.