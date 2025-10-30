Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για τον Φακούντο Πελίστρι καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης την Πέμπτη (30/10) ενώ ο Ντάβιντε Καλάμπρια υπέστη θλάση πρώτου βαθμού ενώ για τον Ρενάτο Σάντσες αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής.

Οι «πράσινοι» αφήνουν πίσω τους την εκτός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου στο κύπελλο και προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Βόλο στο πρωτάθλημα. Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Πελίστρι να ακολουθεί μέρος του προγράμματος και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στη δράση.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περιμένουν από τον Ουρουγουανό εξτρέμ να προπονηθεί κανονικά την προσεχή Δευτέρα (3/11) και να τεθεί στη διάθεση του Μπενίτεθ, ενώ οι Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος έκαναν ατομικό πρόγραμμα.

Σε ό,τι αφορά τον Καλάμπρια, υπέστη τελική θλάση πρώτου βαθμού και έκανε θεραπεία, με τους «πράσινους» να περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ρενάτο Σάντσες.