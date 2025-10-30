Με ανάρτησή του στα social media ο Παναθηναϊκός… ζεσταίνει τον κόσμο του για το θέμα του νέου γηπέδου, με τις εργασίες να συνεχίζονται στον Βοτανικό.

Οι «πράσινοι», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων, θα μπουν στις αρχές του 2027 στο νέο τους γήπεδο και η ΠΑΕ θέλει να βάλει στο κατάλληλο κλίμα τους οπαδούς, ανεβάζοντας βίντεο στα social media.

Σε αυτό, φαίνεται ένας γερανός που έχει πάνω του το τριφύλλι με φόντο την Ακρόπολη, με το μήνυμα της ΠΑΕ να αναφέρει: «Αθήνα είσαι έτοιμη;».