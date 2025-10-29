Ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να ηγείται της Εθνικής ομάδας ως ομοσπονδιακός προπονητής, με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.

Ο «Kill Bill», που πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025 ως προπονητής της «γαλανόλευκης», και κάθεται στον πάγκο της από το 2023, θα συνεχίσει να συνδυάζει τα καθήκοντά του στην Εθνική ομάδα με αυτά που έχει στη Μονακό, παρότι ο σύλλογος του Πριγκιπάτου έκανε το παν για να εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Πλέον, απομένει μόνο η ανακοίνωση από την πλευρά της Ομοσπονδίας, για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.