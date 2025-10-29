Την τρίτη του νίκη σε τρία παιχνίδια στο FIBA Europe Cup πέτυχε το Περιστέρι με το 87-75 επί της Μπρνο, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Βαν Τούμπεργκεν με 22 πόντους.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ-ΜΠΕ, μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, «χτίζοντας» από νωρίς διαφορά ασφαλείας (31-16 στο πρώτο δεκάλεπτο), την οποία διαχειρίστηκε με ωριμότητα μέχρι το φινάλε. Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι μείωσαν σε 76-70 τρία λεπτά πριν το τέλος, οι γηπεδούχοι παρέμειναν συγκεντρωμένοι και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά.

Κορυφαίοι για το Περιστέρι ήταν οι Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν (22 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Τάι Νίκολς (22 πόντοι, 5 ασίστ), που αποτέλεσαν τα «όπλα» της ομάδας στην επίθεση. Πολύτιμες βοήθειες προσέφεραν και οι Πέιν (12π.), Αμπερκρόμπι (8π.) και Γιάνκοβιτς (7π., 9ασ.).

Από την πλευρά της Μπρνο (ρεκόρ 1-2), ο Γουίλιαμς ήταν ο πιο αποτελεσματικός, τελειώνοντας το ματς με 29 πόντους, ενώ ο Κέιβαλ πρόσθεσε 12.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 46-31, 58-49, 87-75

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 22 (4), Καρντένας 6 (2), Βαν Τούμπεργκεν 22 (1), Πέιν 12, Ιτούνας 5 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 8 (1), Κακλαμανάκης 5, Γιάνκοβιτς 7 (1), Παπαγεωργίου.

Μπρνο (Βάνεκ): Ρίχτεκι 2, Στράνελ, Φάρσκι 11 (2), Σβόμποντα (1), Κρίβανεκ 2, Κέιβαλ 12, Πούλπαν, Γκρόουβς 8 (1), Σίμκο, Γουίλιαμς 29 (4), Καλού.