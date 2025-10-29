Παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι και το 2029 θα είναι ο Ντίνος Μήτογλου καθώς απάντησε θετικά στην πρόταση που του έγινε για πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ δεσμευόταν μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τους «πράσινους» αλλά αμφότερες οι πλευρές ήθελαν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και έτσι έγινε καθώς υπάρχει πλέον συμφωνία σε όλα.

Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε νέο τριετές συμβόλαιο με αύξηση των ετήσιων απολαβών στον Μήτογλου και η απάντησή του ήταν θετική, με την ΚΑΕ να επισημοποιεί στη συνέχεια την ανανέωση με τη σχετική ανακοίνωση.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου έως το καλοκαίρι του 2029», ανέφερε αυτή.