Οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού συνεχίζονται και ο Χάρης Δούκας προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, με βίντεο, στα social media.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έστειλε το δικό του μήνυμα για το θέμα ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο με νυχτερινά πλάνα για να δείξει σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο αυτή τη στιγμή και σχολίασε γράφοντας τα εξής…

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το «σπίτι» του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά…

Στα εντυπωσιακά νυχτερινά πλάνα, με φόντο την Ακρόπολη, βλέπουμε ένα έργο που τιμά την ιστορία ενός μεγάλου αθλητικού συλλόγου και ταυτόχρονα αλλάζει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής. Η Αθήνα αποκτά το γήπεδο που της αξίζει».