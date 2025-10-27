Το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων στην Ισπανία είχε όλα όσα χαρακτηρίζουν ένα Clasico, πάθος, ένταση, δυνατές μονομαχίες και αποβολές. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 2-1 της Μπαρτσελόνα, αποκτώντας προβάδισμα πέντε βαθμών στη μάχη για τον τίτλο της La Liga, σε ένα παιχνίδι που τα νεύρα δεν περιορίστηκαν μόνο στη διάρκεια του αγώνα αλλά συνεχίστηκαν και μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Στο φινάλε επικράτησε αναστάτωση, καθώς ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο πάγκων αντάλλαξαν σπρωξιές και έντονες κουβέντες, με τους Λαμίν Γιαμάλ και Βινίσιους Τζούνιορ να έχουν προσωπική αντιπαράθεση. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ωστόσο, είχε ήδη προκαλέσει εντός αγωνιστικού χώρου με τη συμπεριφορά του, καθώς αντέδρασε έντονα τη στιγμή που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τον έντονο διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, όταν ο Βινίσιους ενημερώθηκε πως θα περάσει στον πάγκο, απευθύνθηκε στον προπονητή του με έντονη απορία λέγοντας: «Εγώ; Εγώ αλλαγή;». Ο Αλόνσο, εμφανώς εκνευρισμένος, του απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Έλα, βγες γρήγορα, μ…α!».

Η αντίδραση του Βραζιλιάνου ήταν ακόμα πιο οξυμένη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κοιτάζοντας προς τον ουρανό φώναξε «Άντε γ…!», ενώ φεύγοντας προς τα αποδυτήρια συνέχισε να εκφράζει την οργή του λέγοντας: «Φεύγω, φεύγω, από την ομάδα. Καλύτερα να φύγω». Η έκρηξή του σχολιάστηκε ευρέως από τον ισπανικό Τύπο, με αρκετούς να θεωρούν ότι το επεισόδιο αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη σχέση του με τον προπονητή αλλά και το κλίμα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.