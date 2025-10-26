Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 τη Μπαρτσελόνα στο Clasico της La Liga με γκολ των Εμπαπέ και Μπέλιγχαν και είναι πλέον στο +5, μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πίστεψαν ότι άνοιξαν το σκορ στο 12′ με το τρομερό τελείωμα του Εμπαπέ, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε. Στο 22′, όμως, ο Γάλλος φορ ήταν σε κανονική θέση και με πολύ όμορφο πλασέ, μετά την ασίστ του Μπέλιγχαμ, βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ήταν εμφανώς καλύτερη και ήλεγχε την κατάσταση, αυτή του Χάνσι Φλικ όμως κατάφερε να αντιδράσει και να ισοφαρίσει στο 38′: Λάθος του Γκιουλέρ, ο Ράσφορντ έκανε το γύρισμα και ο Φερμίν με πλασέ έγραψε το 1-1. Σκορ, πάντως, που δεν έμεινε για πολύ…

Στο 43′ ο Μιλιτάο πήρε τη μονομαχία με τον Μπαλντέ και ο Μπέλιγχαμ από κοντά έκανε το 2-1 για τη «βασίλισσα», η οποία είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 3-1 στο 51′ καθώς κέρδισε πέναλτι για χέρι του Έρικ Γκαρθία αλλά ο Σέζνι νίκησε τον Εμπαπέ και κράτησε στο παιχνίδι τους «μπλαουγκράνα».

Οι Καταλανοί προσπάθησαν να πιέσουν στα επόμενα λεπτά με στόχο την ισοφάριση αλλά οι Μαδριλένοι κράτησαν το προβάδισμα και στη συνέχεια είχαν ευκαιρίες για να βάλουν 3ο γκολ και να καθαρίσουν τη νίκη χωρίς να αγχώνονται στα τελευταία λεπτά. Ευκαιρίες που χάθηκαν, όχι όμως και η νίκη καθώς το 2-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στους 27 βαθμούς και στο +5 από τη Μπαρτσελόνα, για την οποία αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις ο Πέδρι.