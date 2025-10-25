Στην 1η θέση της βαθμολογίας της Serie A ανέβηκε η Νάπολι, η οποία νίκησε με 3-1 την Ίντερ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Οι «νερατζούρι» ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 15′ με τον Λαουτάρο, οι «παρτενοπέι» όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 33′ με πέναλτι του Ντε Μπρόινε, ο οποίος… τραυματίστηκε στην εκτέλεση και αντικαταστάθηκε αμέσως μετά.

Οι Μιλανέζοι είχαν δύο δοκάρια στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου με τους Μπαστόνι και Ντούμφρις και οι Ναπολιτάνοι ήταν αυτοί που σκόραραν ξανά, στο 54′, με πολύ ωραίο σουτ του ΜακΤόμινεϊ, κάνοντας το 2-0.

Η Ίντερ αντέδρασε και ξαναμπήκε στο παιχνίδι στο 59′ με το πέναλτι του Τσαλχάνογλου που μείωσε σε 2-1, στο 66′ όμως ο Ανγκισά με ωραία ατομική ενέργεια και τελείωμα έγραψε το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Στην 1η θέση, πλέον, με 18 βαθμούς η Νάπολι του Κρίστιαν Κίβου, στους 15 έμεινε η Ίντερ του Κρίστιαν Κίβου.