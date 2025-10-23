Ο Χρήστος Κόντης σχολίασε τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην ομάδα του απόψε, αναφέρθηκε στην κακή… συνήθεια που έχει ξεκινήσει και απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε απογοητευμένος από την ήττα με 3-1 απέναντι στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League. Παρά την απογοήτευση, σημείωσε ότι «είμαι ικανοποιημένος για την εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος», επισημαίνοντας ότι μόνο το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου «έγιναν λάθη που επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα».

Ο Έλληνας προπονητής εξήγησε τα αίτια της κακής… συνήθειας της ομάδας να μην κερδίζει όταν προηγείται και αναφέρθηκε σε αυτό που θεωρεί το μοναδικό μέτρο που θα μπορούσε να αποτελέσει «φάρμακο» για το πρόβλημα.

Όσον αφορά το μέλλον του, σε ερώτηση που του έγινε, τόνισε ότι «δεν έχω σχολιάσει κάτι και όλα αυτά θα τα δούμε από αύριο».

Σχετικά με την εικόνα του δευτέρου μέρους και τα λάθη που επηρέασαν το αποτέλεσμα: «Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πολύ διαβασμένη. Δεν τους αφήσαμε να παίξουν από τον άξονα. Τα παιδιά εξυπηρέτησαν πολύ καλά. Τους εξουδετερώσαμε, βάλανε ένα γκολ, μπορούμε να πετύχουμε κι άλλο. Για μένα αυτό το δίλεπτο είναι που έκανε τη διαφορά. Χάλασε το μυαλό μας εκεί. Δώσαμε τον αντίπαλο αυτό που ήθελε.

Εδώ και πολύ καιρό παίζουμε χωρίς πολύ σημαντικούς παίκτες, όμως πρέπει να αγωνιστούμε με την λύση που έχουμε. Μπορούσαμε εύκολα να διατηρήσουμε το προβάδισμα στο πρώτο μέρος και να μπούμε καλύτερα στο δεύτερο, όμως δεν τα καταφέραμε».

Για το πρόβλημα της ομάδας να μην κερδίζει όταν προηγείται: «Πολλά φταίνε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Στο πρώτο μέρος δεν θυμάμαι την Φέγενορντ να είχε άλλη τελική, μια φύσει επιθετική ομάδα. Για κάποιο λόγο, όταν δεχόμαστε γκολ, κάτι συμβαίνει. Νιώθουν το βάρος τα παιδιά. Υπάρχουν τρόποι να μην συμβαίνει αυτό. Να πάρεις ένα φάουλ, να ηρεμήσεις το παιχνίδι. Όμως η μόνη σίγουρη λύση είναι οι συνεχόμενες νίκες.

Υπάρχει πλέον αυτό μέσα στο μυαλό τους. Φάγαμε γκολ και τώρα τι κάνουμε; Είναι κρίμα γιατί η ομάδα έχει στοιχεία και πρέπει να τα βγάζει για όλο το ματς και όχι για διαστήματα».

Για το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού: «Δεν μπορεί να χάνεις τέτοιες ευκαιρίες στο επίπεδο αυτό (Τσέριν, Τετέ). Στην Βέρνη τις κάναμε γκολ. Όταν δίνεις μεγάλες ευκαιρίες στον αντίπαλο, δεν σου χαρίζει τίποτα. Οι ομάδες χτίζουν χαρακτήρα από τις νίκες. Τότε αποκτάς αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία. Η καλή αμυντική λειτουργία δίνει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να καταλάβουμε πως το μηδέν στην άμυνα είναι σημαντικό. Από εκεί πρέπει να ξεκινάς όταν είσαι φύσει επιθετική ομάδα. Θεωρώ πως η ομάδα αυτή μπορεί να δείξει καλύτερο πρόσωπο. Αδικεί τα παιδιά πολλές φορές το αποτέλεσμα. Κι εκείνοι θα πρέπει να είναι πιο σκληροί με την αυτοκριτική τους. Να δώσουν περισσότερα, γιατί μπορούν».

Για το αν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι: «Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σ’ αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που τελείωσε και τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε από αύριο».