Στην περιουσία που αφήνει ο Τζορτζ Μπάλντοκ στον δύο ετών γιο του, τον Μπρόντι, αναφέρεται ο αγγλικός Τύπος, επικαλούμενος τα έγγραφα κληρονομιάς.

Ο θάνατος του Μπάλντοκ στις 9 Οκτωβρίου 2024 είχε προκαλέσει σοκ στον Παναθηναϊκό, τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και γενικά στο ελληνικό και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Τώρα, ένα χρόνο και δύο εβδομάδες μετά, τα αγγλικά ΜΜΕ ασχολούνται με την περιουσία του, η οποία θα περάσει μια μέρα στα χέρια του γιου του.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα για τον θάνατό του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε αλκοόλ ή ναρκωτικά στον οργανισμό του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως τυχαίο θάνατο. Ο παίκτης είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη μέρα του ατυχήματος για να γιορτάσει τα πρώτα γενέθλια του γιου του, Μπρόντι.

Τα έγγραφα κληρονομιάς δείχνουν ότι ο Μπάλντοκ άφησε συνολικά 5.781.399 λίρες σε περιουσιακά στοιχεία. Μετά την αποπληρωμή χρεών, η καθαρή του αξία μειώθηκε στα 4.091.003 λίρες, δηλαδή 4.700.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι ο αθλητής πέθανε χωρίς διαθήκη, το ποσό θα διαχειρίζεται η αρραβωνιαστικιά του, Άναμπελ Ντίγκναμ, «για τη χρήση και το όφελος του ανήλικου Μπρόντι Μπάλντοκ μέχρι να γίνει 18 ετών», σύμφωνα με δικαστική απόφαση.

Προϊόν της ακαδημίας νέων των Μίλτον κέιντς Ντοντς, ο Μπάλντοκ έπαιξε επίσης για την Όξφορντ Γιουνάιτεντ, την Τάμγουορθ και την Νορθάμπτον Τάουν πριν καθιερωθεί στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπου βοήθησε τον σύλλογο να κερδίσει την άνοδο στην Premier League το 2019 και το 2023.