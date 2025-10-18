Τριπλή ισοβαθμία στην 1η θέση της Serie A πλέον, καθώς η Ίντερ νίκησε με 1-0 τη Ρόμα και την έπιασε στους 15 βαθμούς, όσους έχει και η Νάπολι που ηττήθηκε (1-0) από την Τορίνο.

Το παιχνίδι στο Ολίμπικο άρχισε ιδανικά για τους «νερατζούρι» καθώς στο 7ο λεπτό ο Μπαρέλα έβγαλε τετ α τετ τον Μπονί και αυτός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο δεν άλλαξε στη συνέχεια του παιχνιδιού.

Η Ρόμα προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση αλλά δεν ήταν καλή, με την Ίντερ να παίρνει τους τρεις βαθμούς και να υπάρχει, πλέον, τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.

Στους 15 βαθμούς οι Μιλανέζοι, στους 15 οι Ρωμαίοι, στους 15 και η Νάπολι, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε, εκτός έδρας, με 1-0 από την Τορίνο μετά το γκολ του -πρώην παίκτη της- Σιμεόνε στο 32ο λεπτό.