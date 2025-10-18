Ο Πανιώνιος δεν μπήκε καλά στη φετινή σεζόν και η διοίκηση έχει ανεβάσει τον πήχη σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή καθώς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο που αποχώρησε από την εθνική Ιταλίας.

Με τον Λούκα Παβίτσεβιτς και τους συνεργάτες του να είναι σε άδεια μέχρι να υπάρξει συμφωνία για τις αποζημιώσεις τους, οι «κυανέρυθροι» θα παραταχθούν κόντρα στον Ολυμπιακό, την Κυριακή (19/10), με τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη τεχνικό δίδυμο.

Την ίδια ώρα, πάντως, η διοίκηση… τρέχει για να βρεθεί ο νέος προπονητής και ο βασικός στόχος είναι ο Ποτζέκο, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική Ιταλίας μετά το τέλος του EuroBasket 2025.

Ο 53χρονος Ιταλός τεχνικός, ο οποίος το 2024 είχε δουλέψει και σε συλλογικό επίπεδο αναλαμβάνοντας τη Βιλερμπάν, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Πανιώνιο και στη Νέα Σμύρνη υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία.