Η 8η αγωνιστική της Super League φέρνει σημαντικές αναμετρήσεις με ενδιαφέροντα δεδομένα.

Η Λάρισα υποδέχεται τον Ολυμπιακό με νέο προπονητή και την πίεση για βαθμούς ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν (και) διαχείριση ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

O Ατρόμητος φιλοξενεί τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό στο Περιστέρι για το πρώτο του εντός έδρας τρίποντο, ενώ ο Παναιτωλικός καλείται να αντιδράσει στην επιστροφή Αναστασίου απέναντι στον ΟΦΗ, που ψάχνει συνέχεια μετά τη νίκη επί του Άρη.

Αναλυτικά:

ΛΑΡΙΣΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17:00 – COSMOTE SPORT 1 HD.

Η βαριά ήττα από τον Βόλο προκάλεσε την αλλαγή προπονητή στην Λάρισα, με τον Μαλεζά να κάνει ντεμπούτο στο δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η θεσσαλική ομάδα έχει πολλές ισοπαλίες (τέσσερις), δεν έχει κερδίσει ακόμη, αλλά με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι, παλεύει για το αποτέλεσμα και έχει ήδη την ισοπαλία με την ΑΕΚ εντός έδρας. Εκτός μάχης είναι οι τιμωρημένοι μέσος Ατανάσοφ και επιθετικός Σαγκάλ, ο τραυματίας στόπερ Παντελάκης, επιστρέφει όμως ο φορ Πασάς.

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην τρίτη θέση, αλλά σε απόσταση μίας νίκης από την κορυφή. Σε κάθε περίπτωση θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο, τρεις ημέρες μετά το μεγάλο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη. Οι «ερυθρόλευκοι» σκοράρουν σε κάθε αγώνα τους, αλλά στα τρία τελευταία ματς σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ, δέχθηκαν από δύο γκολ. Επιστρέφουν οι στόπερ Ρέτσος και φορ Γιάρεμτσουκ, από πρόβλημα προέρχονται ο μπακ Ροντινέι και ο εξτρέμ Στρεφάτσα.



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

19:30 – Novasports Prime.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε στο πρωτάθλημα με το «διπλό» στο Αγρίνιο, αλλά από τότε δεν έχει κερδίσει. Ψάχνει το πρώτο τρίποντο στο Περιστέρι (σε δύο ματς προηγήθηκε, αλλά δεν κέρδισε), καθώς χρειάζεται βαθμούς, αλλά και ώθηση. Ο Ατρόμητος είχε πολλές απώλειες στο γήπεδο του πέρσι κι αυτό είναι κάτι που θέλει να αλλάξει φέτος. Και στα δύο παιχνίδια του στο Περιστέρι πέτυχε, αλλά και δέχθηκε γκολ. Εκτός πλάνων είναι οι τραυματίες μπακ Κίνι και επιθετικός Τσιλούλης.

Ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός και με τον Παναιτωλικό και αυτήν τη φορά πέτυχε έξι γκολ φτάνοντας σε μία ακόμη νίκη, που τον ανέβασε στην τέταρτη θέση. Έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και δείχνει τις δυνατότητες του σε κάθε παιχνίδι. Εκτός έδρας δεν έχει ακόμη τρίποντο, αλλά έπαιξε με Παναθηναϊκό (ισοπαλία) και Ολυμπιακό (έχασε δύσκολα) και στο Περιστέρι πάει για το πρώτο «διπλό». Είναι ομάδα που εκτός της ευχέρειας στο σκοράρισμα, δέχεται και γκολ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΦΗ

20:00 – COSMOTE SPORT 2 HD.

Η βαριά ήττα στην Λιβαδειά έφερε την αλλαγή προπονητή στον Παναιτωλικό με τον Αναστασίου να επιστρέφει στο Αγρίνιο. Η νίκη είναι αναγκαία για πολλούς λόγους κι ένας είναι να σταματήσει το αρνητικό εντός έδρας σερί, μετά από τρεις ήττες, αν και στην τελευταία, με τον Παναθηναϊκό, ο Παναιτωλικός είχε την ισοπαλία μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ο Αναστασίου περιμένει αντίδραση από την ομάδα του για το τρίποντο και δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους μέσο Κοντούρης, επιθετικό Άλεξιτς και τον τραυματία αμυντικό Γαλιάτσο.

Ο ΟΦΗ ξέσπασε στο παιχνίδι με τον Άρη και πήρε μία νίκη που χρειαζόταν πολύ μετά τα άσχημα αποτελέσματα που προηγήθηκαν. Εκτός έδρας έχει ήδη ένα τρίποντο, αυτό με τον Πανσερραϊκό, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι υπέστη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό, παίζοντας όμως με εννέα για ένα ημίχρονο. Ο Ράσταβατς περιμένει συνέχεια του αγώνα με τον ΟΦΗ και αναμένεται να έχει στη διάθεση του τον επιθετικό Θεοδοσουλάκη. Από προβλήματα προέρχονται οι οι εξτρέμ Σενγκέλια και Φούντας.