Ο Παναθηναϊκός πήρε επιβλητική νίκη με 95-81 επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, με τον Εργκίν Αταμάν να αποθεώνει τον Κώστα Σλούκα στις δηλώσεις του.

Οι «πράσινοι» πήραν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στη Euroleague έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους, ο προπονητής τους όμως στάθηκε κυρίως στον Σλούκα, ο οποίος πέτυχε 7 πόντους και μοίρασε… 12 ασίστ!

«Θέλω να συγχαρώ τον Σλούκα, έπαιξε εξαιρετικά. Ο Όσμαν έπαιξε πολύ καλά, έκανε ματς καριέρας. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε πολύ ώρα χωρίς τον Ναν γιατί έκανε 3 φάουλ νωρίς. Μετά δεν χρειαζόταν να τον χρησιμοποιήσουμε.

Η Εφές είχε δύο προβλήματα, με τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη. Νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό του Παπαγιάννη όπως το είδα. Ελπίζω οι εξετάσεις να είναι καλές, το ίδιο και για τον Οσμάνι. Καταλήξαμε να παίζουμε με πέντε γκαρντ εμείς και αυτοί και τελικά κερδίσαμε», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Όταν η Εφές έχασε τον Παπαγιάννη αναγκάστηκε να παίξει με τον Σμιτς και είχε πρόβλημα στην άμυνα του pick and roll. Ο Σλούκας είναι έξυπνος και καλός παίκτης για να διαβάσει αυτές τις καταστάσεις. Βρήκε τον ελεύθερο παίκτη και βρήκαμε σωστά σουτ.

Ήταν ένα πολύ σημαντικό ματς γιατί η Εφές είναι πολύ σκληρή και καλή ομάδα. Θεωρώ θα είναι δύσκολο για τους υπόλοιπους να την κερδίσουν στην έδρα της».